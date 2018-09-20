Газпром VS сургутские дачники. Раунд четвертый

Общество «Газпром Переработка» пытается в очередной раз оспорить решение суда снять с кадастрового учета зону так называемых минимальных расстояний вдоль конденсатопровода, на которой расположены дачные участки сургутян. Об этом стало известно во время заседания постоянного комитета городской думы по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку. В начале сентября юристы компании подали кассационную жалобу в Восьмой Арбитражный апелляционный суд Омске. Заседание должно состояться 18 октября.

Напоминаем, что в прошлом году конденсатопровод поставили на кадастровый учет, параллельно установив охранную зону в пять тысяч метров. В итоге в нее попало большое количество земельных участков сургутян, объектов капитального строительства, расположенных на территории города, в том числе поселок Таежный и даже аэропорт Сургута. С тех пор администрация города оспаривает постановку зоны минимальных расстояний и выиграла уже четыре суда.

Если ситуация по конденсатопроводу «Газпром Переработки» чиновники и депутаты настроены оптимистично, то положение с газопроводом «Газпром Трансгаза» сложнее. Ширина его зоны минимальных расстояний составляет всего 200 метров, но в нее попадает много земельных участков с домами. По закону одни должны быть снесены, но, как рассказала исполняющий обязанности начальника правового управления администрации города Елена Леоненко, сейчас люди подают заявления об отсрочке судебных решений о сносе домов на один год:

Сейчас у нас пока только два случая, когда жители домов, которые находятся под угрозой сноса, подали заявление на отсрочку исполнения решения суда. Надеемся, что таких случаев будет больше, администрация города поддерживает все их требования.

Сургутские чиновники через суд пытаются добиться снижения давления в газопроводе, что позволит сократить зону минимальных расстояний. Однако для этого необходимо строительство станции понижающего давления, а для этого Газпрому придется потратить, по предварительным оценкам, около одного миллиарда рублей, на что нефтегазовая компания не готова идти. При этом, как рассказывают источники siapress.ru, после того, как сургутские ГРЭС снизили потребление газа, Газпром уже начал терять деньги при эксплуатации этого газопровода.

Как стало известно во время заседания, в ситуации с газопроводом есть противоречие с федеральным законодательством. Согласно нормативным актам, на территории муниципальных образований не может находиться трубопроводов высокого давления, но газопровод изначально располагался на землях Сургутского района. Однако в 1997 году границы Сургута были расширены, и газовая магистраль Газпрома оказалась на территории города. Как будет решаться судьба газопровода, станет известно 25 сентября, когда состоится первое судебное заседание.

Справка: Первая ветка газопровода была построена в 1976 году. На расстоянии в 200 метров от него не была жилых построек, а когда в 1978 году в эту зону попал один дом, то его снесли. Вторая ветка газопровода была завершена в 1981 году и в зоне минимальных расстояний оказалось несколько домов, но, по какой-то причине, они не были снесены.