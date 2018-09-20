Сургут вошел в тройку городов с самым высоким уровнем медицины

Финансовый университет при правительстве РФ провел исследование уровня медицинского обслуживания жителей российских городов. Сургут оказался на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга. Пятерку лидеров замыкает Тюмень.

Как показали результаты исследования, жители страны стали лучше относиться в тому обслуживанию, которое они получают в учреждениях здравоохранения.

Выросло количество россиян, которые в последнее время не испытывали трудностей из-за невозможности купить нужное дорогостоящее лекарство.

При этом растет число тех, кто считает, что в России намечаются серьезные проблемы с доступностью медицины: многим приходится обращаться за помощью в другие города, регионы или даже страны.

Все меньше и меньше граждан полагают, что в их городе хватает необходимых лечебных центров, больниц и поликлиник.

В исследовании принимали участие только города с населением более 250 тысяч человек