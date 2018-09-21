Сегодня отмечается международный день распространения информации о болезни Альцгеймера

Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера отмечается ежегодно 21 сентября.

Болезнь Альцгеймера — дегенеративное заболевание центральной нервной системы, отличительным признаком которого является постепенная потеря умственных способностей. Жертва этого недуга утрачивает речевые навыки, лишается памяти и логического мышления.

На протяжении нескольких десятилетий ученые всего мира пытались определить группу риска и причины, по которым возникает болезнь Альцгеймера. Сначала научное сообщество считало, деменция – это исключительно старческое заболевание. Позднее появилось мнение, что ей подвержены люди, работающие на вредном производстве. Когда болезнь стали диагностировать у молодых людей, было выдвинуто предположение о генетической предрасположенности и взаимосвязи между перенесенными травмами головного мозга и возникновением слабоумия.

Сегодня, несмотря на прогрессивные технологии и методы диагностики, болезнь Альцгеймера по-прежнему остается недостаточно изученной. Вывод, к которому пришли все без исключения специалисты, - это то, что болезнь диагностируется чаще у представителей рабочих профессий, а не у представителей умственного труда, и что начало деменции можно значительно отсрочить.

Врачи и ученые утверждают: сохранить рассудок и защитить себя от болезни Альцгеймера реально, если следовать простым рекомендациям.

Изучать иностранные языки

Изучение и применение на практике – в письме и разговоре - иностранных языков помогает активизировать мыслительные процессы и укрепляет память. Если вы в совершенстве владеете русским и английским, то пора освоить, например, испанский или французский. По итогам многочисленных исследований было доказано: полиглоты страдают деменцией реже, при этом болезнь Альцгеймера возникает у них на 4-5 лет позже, чем у «носителей» одного языка.

Спать 7-8 часов в сутки

Старайтесь спать не менее 6-8 часов в сутки: хронический недосып неминуемо приводит к сбоям в работе организма и повышенной выработке гормона стресса кортизола. Этот гормон способствует возникновению нейродегенеративных заболеваний – болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, рассеянного склероза, синдрома Гентингтона.

Правильно питаться

Правильно – означает рационально: четыре-пять приемов пищи в день, при этом никаких перекусов. Нет – фастфуду, переработанным продуктам, газированным напиткам и избыточным сладостям. Да – продуктам, богатым витаминами, а также растительными волокнами:

– морской рыбе (высокое содержание омега-3 жирных кислот, необходимых для поддержания всех функций головного мозга и защиты и улучшения деятельности сердечно-сосудистой системы);

- клетчатке (выводит токсины из организма). Она содержится в кашах, цельнозерновом хлебе, бобовых, ягодах, орехах, фруктах и сухофруктах, овощах, льняных семенах;

- зеленому чаю, в котором содержатся кахетины - вещества, сохраняющие работоспособность мозга;

- темному горькому шоколаду и горячему какао. Флаванол, содержащийся в какао-бобах, стимулирует приток крови к коре головного мозга;

- очищенной питьевой воде, необходимой для поддержания водно-солевого баланса, выведения токсинов и шлаков.

Вести активный образ жизни

Регулярные физические упражнения стимулируют работу головного мозга, способствуют насыщению кислородом, защищают гиппокамп – это зона мозга, которая отвечает за ориентацию в пространстве, формирование эмоций, кратковременную память и превращение её в память долговременную. Лидеры среди физических упражнений - спортивная ходьба, плавание, велосипед, бег, танцы.

Кстати, исследования последних лет показывают, что ежедневные пешие прогулки способствуют сохранению серого вещества в клетках мозга.

Тренировать мозг

Читайте художественные книги, разгадывайте сканворды и логические задачи, собирайте пазлы, играйте в настольные игры. Это способствует росту и развитию новых клеток головного мозга.

Изучайте научные труды и энциклопедически словари, запоминайте или выписывайте понравившиеся вам цитаты. Так вы будете тренировать свой мозг лучше воспринимать и запоминать информацию.

Творить и создавать

Одним из самых эффективных средств профилактики является поиск новых увлечений освоение новых навыков. Просто рисуйте, пойте, лепите, вяжите. В общем, занимайтесь тем, что вам нравится. А еще лучше – тем, чем всегда мечтали заниматься, но откладывали на потом. Хобби способствует выработке гормона счастья под названием «эндорфин», активизирует отделы мозга, ответственные за концентрацию внимания, запоминание, творческое мышление.