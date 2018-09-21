16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  68,0085   EUR  77,9717  

Сегодня отмечается международный день распространения информации о болезни Альцгеймера

Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера отмечается ежегодно 21 сентября.

Болезнь Альцгеймера — дегенеративное заболевание центральной нервной системы, отличительным признаком которого является постепенная потеря умственных способностей. Жертва этого недуга утрачивает речевые навыки, лишается памяти и логического мышления.

На протяжении нескольких десятилетий ученые всего мира пытались определить группу риска и причины, по которым возникает болезнь Альцгеймера. Сначала научное сообщество считало, деменция – это исключительно старческое заболевание. Позднее появилось мнение, что ей подвержены люди, работающие на вредном производстве. Когда болезнь стали диагностировать у молодых людей, было выдвинуто предположение о генетической предрасположенности и взаимосвязи между перенесенными травмами головного мозга и возникновением слабоумия.

Сегодня, несмотря на прогрессивные технологии и методы диагностики, болезнь Альцгеймера по-прежнему остается недостаточно изученной. Вывод, к которому пришли все без исключения специалисты, - это то, что болезнь диагностируется чаще у представителей рабочих профессий, а не у представителей умственного труда, и что начало деменции можно значительно отсрочить.
Врачи и ученые утверждают: сохранить рассудок и защитить себя от болезни Альцгеймера реально, если следовать простым рекомендациям.

Изучать иностранные языки

Изучение и применение на практике – в письме и разговоре - иностранных языков помогает активизировать мыслительные процессы и укрепляет память. Если вы в совершенстве владеете русским и английским, то пора освоить, например, испанский или французский. По итогам многочисленных исследований было доказано: полиглоты страдают деменцией реже, при этом болезнь Альцгеймера возникает у них на 4-5 лет позже, чем у «носителей» одного языка.

Спать 7-8 часов в сутки

Старайтесь спать не менее 6-8 часов в сутки: хронический недосып неминуемо приводит к сбоям в работе организма и повышенной выработке гормона стресса кортизола. Этот гормон способствует возникновению нейродегенеративных заболеваний – болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, рассеянного склероза, синдрома Гентингтона.

Правильно питаться

Правильно – означает рационально: четыре-пять приемов пищи в день, при этом никаких перекусов. Нет – фастфуду, переработанным продуктам, газированным напиткам и избыточным сладостям. Да – продуктам, богатым витаминами, а также растительными волокнами:

– морской рыбе (высокое содержание омега-3 жирных кислот, необходимых для поддержания всех функций головного мозга и защиты и улучшения деятельности сердечно-сосудистой системы);
- клетчатке (выводит токсины из организма). Она содержится в кашах, цельнозерновом хлебе, бобовых, ягодах, орехах, фруктах и сухофруктах, овощах, льняных семенах;
- зеленому чаю, в котором содержатся кахетины - вещества, сохраняющие работоспособность мозга;
- темному горькому шоколаду и горячему какао. Флаванол, содержащийся в какао-бобах, стимулирует приток крови к коре головного мозга;
- очищенной питьевой воде, необходимой для поддержания водно-солевого баланса, выведения токсинов и шлаков.

Вести активный образ жизни

Регулярные физические упражнения стимулируют работу головного мозга, способствуют насыщению кислородом, защищают гиппокамп – это зона мозга, которая отвечает за ориентацию в пространстве, формирование эмоций, кратковременную память и превращение её в память долговременную. Лидеры среди физических упражнений - спортивная ходьба, плавание, велосипед, бег, танцы.
Кстати, исследования последних лет показывают, что ежедневные пешие прогулки способствуют сохранению серого вещества в клетках мозга.

Тренировать мозг

Читайте художественные книги, разгадывайте сканворды и логические задачи, собирайте пазлы, играйте в настольные игры. Это способствует росту и развитию новых клеток головного мозга.
Изучайте научные труды и энциклопедически словари, запоминайте или выписывайте понравившиеся вам цитаты. Так вы будете тренировать свой мозг лучше воспринимать и запоминать информацию.

Творить и создавать

Одним из самых эффективных средств профилактики является поиск новых увлечений освоение новых навыков. Просто рисуйте, пойте, лепите, вяжите. В общем, занимайтесь тем, что вам нравится. А еще лучше – тем, чем всегда мечтали заниматься, но откладывали на потом. Хобби способствует выработке гормона счастья под названием «эндорфин», активизирует отделы мозга, ответственные за концентрацию внимания, запоминание, творческое мышление.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

21 сентября в 11:31, просмотров: 1348, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Вы трудитесь в отрасли, которая составляет основу развития экономики России

Вы трудитесь в отрасли, которая составляет основу развития экономики России
Надежда Красноярова, председатель думы Сургута Сегодня в 12:30
203 0
От всей души поздравляю вас с Днем энергетика

От всей души поздравляю вас с Днем энергетика
Директор СГМУП «Городские тепловые сети» Василий Юркин Сегодня в 09:32
272 0
​Рудион по пятницам: за проезд передаем!

​Рудион по пятницам: за проезд передаем!
Ева Рудион 21 декабря в 18:35
625 2
​И пусть весь мир подождет

​И пусть весь мир подождет
Разбираемся, откуда берется зависимость от видеоигр, где ее лечат в Сургуте, и чем киберспортсмены отличаются от больных геймеров
Лилия Сулейманова 21 декабря в 16:11
471 0
СИА-ПРЕСС узнал, сколько будет стоить проезд на автобусах в других городах Югры в 2019 году

СИА-ПРЕСС узнал, сколько будет стоить проезд на автобусах в других городах Югры в 2019 году
Анастасия Семихатских 21 декабря в 15:53
1217 12
«Сургут часто сравнивают с Тюменью. Но там свой пассажиропоток»

«Сургут часто сравнивают с Тюменью. Но там свой пассажиропоток»
Игорь Газизов, начальник дорожно-транспортного управления администрации Сургута 21 декабря в 13:22
730 16
​Он настоящий!

​Он настоящий!
Интервью с Российским Дедом Морозом из Великого Устюга — о письмах, хобби и Санта-Клаусе
Анастасия Якупова 21 декабря в 11:49
427 1
По полынье на тюбинге

По полынье на тюбинге
Опасно ли катание на «ватрушках», и как администрация Сургута следит за стихийно образующимися местами отдыха
Анастасия Якупова 20 декабря в 08:39
614 1
​В Сургутском районе утвердили бюджет на 2019 год

​В Сургутском районе утвердили бюджет на 2019 год
В планах — строительство социальных объектов и решение стратегических задач
Ариадна Костюкова 19 декабря в 16:44
590 7
В Сургутском районе прошел турнир по автомобильному кроссу

В Сургутском районе прошел турнир по автомобильному кроссу
Иван Назаров 19 декабря в 15:35
550 0
Россия не сердится, Россия сосредотачивается

Россия не сердится, Россия сосредотачивается
Александр Мазурин, читатель СИА-ПРЕСС 19 декабря в 14:19
1125 31
​Где логика?

​Где логика?
Если бы чиновники составляли вопросы для популярной игры на ТНТ
Людмила Осьминкина 19 декабря в 13:24
788 2
В Думе Сургутского района обсудили, какие социальные объекты появятся в муниципалитетах в следующем году

В Думе Сургутского района обсудили, какие социальные объекты появятся в муниципалитетах в следующем году
Иван Назаров 19 декабря в 12:15
449 0
В Думе Сургутского района рассмотрели параметры бюджета на следующий год

В Думе Сургутского района рассмотрели параметры бюджета на следующий год
Иван Назаров 18 декабря в 14:17
535 0
​Като ми пееш Пенке ле, кой ли те слуша…

​Като ми пееш Пенке ле, кой ли те слуша…
Есть такая болгарская поговорка. По-русски значит примерно так: «Ну и что от того, что ты, Пенка, поешь – все равно никто тебя не слышит!»
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества 18 декабря в 11:37
688 9
​Из песни мат не выкинешь?

​Из песни мат не выкинешь?
Эксперты — об использовании обсценной лексики в музыке
Надежда Макаренко 18 декабря в 09:00
543 5
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: -
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика