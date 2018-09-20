​Моор назвал главные направления в сфере развития нефтегазовой отрасли

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, что импортозамещение, реализация масштабных арктических инвестиционных и инфраструктурных проектов, разработка и внедрение инновационных технологий, охрана окружающей среды — важнейшие направления работы региональной власти в сфере развития нефтегазовой отрасли.

«Мы набрали очень хорошие темпы работы по импортозамещению. От работы по схеме “придумываем — производим — пытаемся продать” многие тюменские предприятия перешли к решению конкретных задач, которые ставят перед ними нефтегазовые компании. Это позволяет выпускать реально востребованную продукцию, которая хорошо продается», — рассказал глава региона.

Следующей важной задачей для региональной власти в сфере содействия развития нефтегазовой отрасли — участие тюменских предприятий в масштабных инвестиционных проектах.

«Для этого мы должны использовать все наши кооперационные связи. Кроме того, в арктическом регионе предстоит реализовать немало серьезных инфраструктурных проектов. Думаю, тюменские промышленные и строительные предприятия также должны в них активно участвовать», — заявил Моор.

Он также подчеркнул, что нефтегазовая сфера отличается очень высокой наукоемкостью.

«Тюмень всегда обеспечивала научное и инновационное сопровождение работы по освоению нефтегазовых богатств Западной Сибири. Сегодня наша задача — по-прежнему держать на высоте тюменскую научную марку, адекватно отвечая на запросы нефтегазовых компаний, удовлетворяя их потребности в выполнении исследовательских и проектных работ», — рассказал губернатор.

Кроме того, на планерном заседании IX Тюменского нефтегазового форума Александр Моор подписал соглашения о сотрудничестве с ведущими нефтегазовыми компаниями, в том числе с Владимиром Богдановым. Согласно соглашению, Сургутнефтегаз берет на себя новые обязательства по разведке и добыче углеводородов в Тюменской области.