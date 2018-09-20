16+
Наверх
Логотип Сиапресс

​Удобнее, чем в банке: «МегаФон» и МТС отменяют комиссию за денежные переводы между своими абонентами

«МегаФон» и МТС объединили усилия, чтобы сделать финансовые сервисы еще доступнее и обнулили комиссию за переводы между абонентами. Для осуществления операции достаточно знать лишь мобильный номер получателя средств, а деньги со счета телефона можно потратить не только на связь, но и на любые другие покупки.

«МегаФон» и МТС предоставляют своим абонентам большой выбор интерфейсов по переводу денежных средств. C 17 сентября на всех из них будет установлена нулевая комиссия. Теперь абоненты «МегаФона» и МТС могут переводить деньги друг другу на счет мобильных телефонов без комиссии. Речь идет о таких сервисах «МегаФона», как сайт money.megafon.ru, личный кабинет абонента «МегаФона», SMS #сумма, USSD *133# и мобильное приложение «МегаФон.Банк». Со стороны МТС - это будут портал payment.mts.ru, мобильное приложение «МТС деньги», SMS #перевод и USSD *115#.

«Часто для перевода небольших сумм нашим клиентам приходится выяснять, карточкой какого банка пользуется получатель денег, вводить длинные реквизиты или платить комиссию. Совместно с компанией МТС мы предлагаем удобный, выгодный и безопасный финансовый сервис, который позволяет просто и без комиссии переводить средства по номеру мобильного телефона между нашими абонентами. Уверен, что это уникальный случай в индустрии, когда ради новых возможностей и выгод клиента, конкуренты на одном рынке становятся партнерами», - прокомментировал Ян Кухальский, директор по новым бизнесам и партнерствам компании «МегаФон».

Оплата товаров и услуг со смартфона становиться все более популярной. Уже сегодня Россия занимает одно из лидирующих мест по скорости проникновения бесконтактных платежей. По данным «МегаФона», свыше 20% абонентов уже платят со счета телефона.

Для абонентов «МегаФона» доступна также банковская карта, которой можно расплачиваться везде, где принимают карты. Ее счет равен счету мобильного телефона. А с 1 марта 2018 года абоненты могут оплачивать покупки со счета телефона в Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay напрямую. Достаточно выпустить виртуальную карту в один клик в личном кабинете или приложении «МегаФон.Банк».

При переводах между лицевыми счетами абонентов-физических лиц ПАО «МТС» и ПАО «МегаФон» с 17.09.18. Платежные услуги оказываются ПАО «МТС-Банк» и ООО «банк Раунд».

Подробности на payment.mts.ru и megafon.ru.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 14:13, просмотров: 93, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Оксана Макеева: «Викторины закончились, теперь – творческие конкурсы»

Оксана Макеева: «Викторины закончились, теперь – творческие конкурсы»
Директор Центра «Открытый регион» - о продолжении цикла мероприятий к юбилею Югры
Марина Романова Сегодня в 08:58
206 3
По Сургуту ходят слухи об эпидемии менингита, которые никто не торопится опровергнуть

По Сургуту ходят слухи об эпидемии менингита, которые никто не торопится опровергнуть
Анастасия Семихатских 19 сентября в 16:39
722 2
​Александра Жемчугова: «Макс Фадеев - гений, но человек сложный»

​Александра Жемчугова: «Макс Фадеев - гений, но человек сложный»
Покоряющая российскую эстраду певица из Сургута рассказала об участие в популярном шоу, работе с известным продюсером и новом образе Garuda
Евгения Гладущенко 19 сентября в 15:11
490 0
Иди и смотри: дороги к школам за лето не стали безопаснее

Иди и смотри: дороги к школам за лето не стали безопаснее
Депутаты Сургута вернулись к парламентской работе. Что решили на первой встрече
Артем Мазнев 19 сентября в 15:06
394 0
​Ждать у морга погоды

​Ждать у морга погоды
Бюро судмедэкспертизы уже 20 лет воюет с бюрократией. И безнадежно ей проигрывает
Анастасия Семихатских 19 сентября в 07:56
645 3
​Депутаты Госдумы обратили внимание главы МВД Колокольцева на кадровый голод в полиции Югры

​Депутаты Госдумы обратили внимание главы МВД Колокольцева на кадровый голод в полиции Югры
Сургутскому подразделению уделили особое внимание
Анна Богдевич 18 сентября в 20:53
566 0
Сургутский район признан лучшим муниципалитетом в России по качеству планирования и исполнения бюджета

Сургутский район признан лучшим муниципалитетом в России по качеству планирования и исполнения бюджета

​Глава Сургутского района Андрей Трубецкой в Москве получил награду всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами»
Редакция СИА-ПРЕСС 18 сентября в 18:51
621 6
Рекламная реконструкция

Рекламная реконструкция
В Сургуте пытаются навести порядок в одной из самых проблемных бизнес-сфер города. Каковы успехи?
Артем Мазнев 18 сентября в 17:19
535 1
​«СеверСтрой»: информация о банкротстве компании ложная

​«СеверСтрой»: информация о банкротстве компании ложная
Крупный застройщик Сургута встретится с журналистами, чтобы опровергнуть слухи
Анастасия Якупова 18 сентября в 17:15
1135 4
​Где в Сургуте принимают старые батарейки? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

​Где в Сургуте принимают старые батарейки? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Лилия Сулейманова 18 сентября в 14:29
519 0
Бессмысленно и беспощадно

Бессмысленно и беспощадно
Есть ли польза от миллиардных проектов, направленных якобы на защиту населения от терроризма
Владимир Болотов, председатель правления Сургутской ТПП, депутат городской думы 18 сентября в 14:04
833 14
Главный стадион Сургута может быть достроен уже в следующем году

Главный стадион Сургута может быть достроен уже в следующем году
Директор учреждения-эксплуатанта Сергей Хрипков – о причинах задержки реконструкции стадиона, но также – о больших подвижках в вопросе завершения строительства комплекса
Маргарита Стройнова 18 сентября в 11:51
609 2
В зоне повышенного комфорта 

В зоне повышенного комфорта 
Что представляет из себя обновленный бизнес-зал ОАО «Аэропорт Сургут», и кто может воспользоваться его услугами?
Редакция СИА-ПРЕСС 17 сентября в 16:55
658 5
Марина Пантович: «Нам очень повезло, что мы живем в России»…

Марина Пантович: «Нам очень повезло, что мы живем в России»…
В Международный день охраны озонового слоя Земли — интервью с организатором экологических кинопоказов в Сургуте о том, как полюбить, а не погубить планету
Надежда Макаренко 17 сентября в 16:37
701 20
​В Сургуте прошел субботник на территории строящегося перинатального центра

​В Сургуте прошел субботник на территории строящегося перинатального центра
Там завершаются работы по благоустройству. Открытие планируется весной 2019 года
Анастасия Якупова 17 сентября в 15:34
514 3
«Наши чиновники и депутаты тянут нас в феодализм, а «сухой закон» – это смешно»​

«Наши чиновники и депутаты тянут нас в феодализм, а «сухой закон» – это смешно»​
Главный нарколог Среднего Урала рассказал, чем плоха идея депутата Милонова
Анна Богдевич 17 сентября в 15:33
567 3
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика