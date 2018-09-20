​В Тюмени появится уникальное высокотехнологичное здание с автоматизированным кернохранилищем

Губернатор Тюменской области Александр Моор и генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве центра исследования пластовых систем.

Дюков подчеркнул, что Тюменская область хорошо подходит для реализации проекта: «Есть несколько предпосылок этого. Тюменская область является нашим стратегическим партнером, на территории Ямала и Югры находятся несколько добывающих предприятий. Когда мы принимали решение о выборе региона, где создать центр, для нас был важен научный и кадровый потенциал. В Тюмени он высокий, сказывается наличие сильных вузов».

Он рассказал, что предполагается строительство центра по хранению и изучению керна. «Это будет новое, специализированное, высокотехнологичное здание. Там будет автоматизированное кернохранилище. Первое в таком роде в мире. Планируется создать весь комплекс лабораторного оборудования для проведения всего спектра исследований керна. В центре мы запустим и начнем применять технологию «цифровой керн», которая позволит прогнозировать геологическое состояние новых месторождений на основе анализа данных», — рассказал Дюков.

На данный момент идет поиск подходящего места для строительства хранилища.