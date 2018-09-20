​График отдыха для россиян на 2019 год одобрен специальной комиссией

Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила проект постановления правительства России, закрепляющий порядок переноса дней отдыха в 2019 году.

Документ подготовлен Минтрудом для рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней, сообщается на сайте ведомства.

«Поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается следующий механизм переноса. Выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 2 и 3 мая соответственно (четверг и пятница). Также предлагается перенести день отдыха с субботы 23 февраля на пятницу 10 мая», - отмечается в сообщении.

В 2019 году запланированы следующие дни отдыха:

Новогодние каникулы - с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года;

День защитника отечества - с 23 по 24 февраля;

Международный женский день - с 8 по 10 марта;

Праздник Весны и Труда - с 1 по 5 мая;

День Победы - с 9 по 12 мая;

День России - 12 июня;

День народного единства - с 2 по 4 ноября.