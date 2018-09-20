SNGB-Night 2018 - событие года, которого вы ждали, совсем скоро в Сургуте

Самая яркая ночь, море подарков и призов, мастер-классы и самое главное – ночная распродажа недвижимости – всё это SNGB-Night 2018! Грандиозная вечеринка, которая проходит раз в году и запоминается надолго, совсем скоро в Сургуте!
26 октября в 17:00 в РК «Вавилон» Сургутнефтегазбанк и компания VISA приглашают всех на мероприятие года – SNGB-Night! Пора зажигать звезды и исполнять желания!
В программе мероприятия:
с 17-00 до 22-00 (ВХОД СВОБОДНЫЙ):
∙ ночная распродажа недвижимости;
∙ мастер-классы для взрослых и детей от партнеров и участников мероприятия;
∙ призы и подарки от бизнес-партнеров банка;
∙ веселая фотозона;
с 22-00 (ВХОД ПО БИЛЕТАМ):
∙ звезда танцпола – группа «Мираж»;
∙ призы и подарки от бизнес-партнеров банка;
∙ веселье и драйв!
КАК ПОЛУЧИТЬ БИЛЕТ НА SNGB-Night:
1. Оформите до 25 октября 2018 года в офисах банка карту VISA Platinum. Если Вы уже являетесь держателем карты VISA Platinum Сургутнефтегазбанка, то оформите c 03 сентября по 25 октября 2018 г. страхование* этой банковской карты.
2. Получите к карте сертификат-приглашение** на SNGB-Night.
3. 26.10.2018 предъявите сертификат при входе в РК «Вавилон».
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*Период страхования на год и более
**Сертификаты выдаются в офисах Сургутнефтегазбанка только на территории ХМАО-Югры.
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