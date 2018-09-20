Просто о сложном или всё, что нужно знать про инвестиции и Индивидуальные инвестиционные счета

Уважаемые клиенты! Сургутнефтегазбанк приглашает вас на семинар, посвященный инвестициям.

Мероприятие будет интересным как начинающим инвесторам, так и профессиональным трейдерам.

На семинаре вы узнаете:

Индивидуальный инвестиционный счет – все от открытия до закрытия;

Налогообложение на рынке ценных бумаг – все налоговые льготы. Как выбрать нужные;

Инвестиционные идеи на рынке ценных бумаг от квалифицированного инвестора;

Как составить индивидуальный инвестиционный портфель, вариант портфеля для ИИС.

Также на семинаре вы получите возможность задать любые вопросы на тему финансов.

Спикеры:

Антон Джуган , заместитель директора Уральского филиала ПАО «Московская биржа».

, заместитель директора Уральского филиала ПАО «Московская биржа». Яровой Руслан, заместитель начальника управления по работе на финансовых рынках – начальник фондового отдела АО БАНК «СНГБ».

ЖДЕМ ВАС 13 октября 2018 года в 12:00 в Сургутнефтегазбанке по адресу: улица Григория Кукуевицкого, 19 (конференц-зал).

Желающим посетить семинар просьба предварительно записаться по тел.: (3462) 39-83-85, 39-83-86, 32-82-63, 39-82-69. Количество мест ограничено.