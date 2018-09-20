​Выше крыши: базовых станций на Урале стало еще больше

Свыше 200 улиц Большого Урала получили более стабильный сигнал связи и быстрый мобильный интернет. Инженеры «МегаФона» провели масштабные технические работы на сети с начала лета и повысили качество предоставляемых услуг.

География стройплощадок затронула 65 населенных пунктов, где проживают свыше девяти миллионов человек. Инженеры установили новые объекты связи на территории мегаполисов, крупных городов региона, сел, нефтяных месторождений Югры и вдоль автомобильных трасс.

«Мы точечно определили места, где видим наибольшую нагрузку на сеть, и отдаленные пункты, где требовалось усиление сигнала. Там за летнюю строительную кампанию мы запустили десятки базовых станций. Благодаря этому связь стала надёжнее, а интернет-соединение более стабильным и быстрым», – отмечает директор по инфраструктуре Уральского филиала компании «МегаФон» Антон Щербаков.

В Югре новый комфорт мобильных услуг смогут оценить жители населенных пунктов: Югорск, Урай, Белоярский, Когалым, Излучинск, Пыть-Ях, Барсово, а также работники Самотлорского и Приобского месторождений.

В Сургуте улучшения будут заметны на улицах 30 лет Победы, Индустриальной, проспекте Дружбы и Нефтеюганском шоссе. В Нижневартовске изменения коснулись улиц Ленина и 60 лет Октября, Маршала Жукова и Мира, в Ханты-Мансийске – района аэропорта, Самарово, улиц Спортивной и Гагарина.