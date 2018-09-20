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​Сургутнефтегаз вошел в топ-10 крупнейших компаний страны

Возглавляемая Владимиром Богдановым компания «Сургутнефтегаз» поднялась с девятого на восьмое место в рейтинге РБК крупнейших предприятий страны.

По оценкам экспертов, выручка компании за первый квартал 2018 года составила 730 миллиардов рублей, за весь 2017 год - 1156 миллиарда рублей.

Сургутнефтегаз - третья по объему добываемой нефти российская частная компания.

«В холдинг также входит НПЗ «Кинеф», второй по мощности в России, порядка 300 заправочных станций, 29 электростанций. «Дочке» нефтяной компании НПФ «Сургутнефтегаз» принадлежит пакет акций одного из крупнейших российских авиаперевозчиков «ЮТэйр». Генеральным директором «Сургутнефтегаза» является Владимир Богданов, работающий в компании с 1978 года. Бенефициары компании не раскрываются, в различных источниках владельцами компании называется ее менеджмент», - говорится в материалах к рейтингу.

В августе эксперты советовали держать акции компании: чистая прибыль во втором квартале выросла более, чем в четыре раза из-за одновременного укрепления доллара и роста цен на нефть.

Стоит отметить, что глава компании Владимир Богданов располагается на 55 месте в рейтинге Forbes«200 богатейших бизнесменов России 2018». Его состояние оценивается в 1800 миллионов долларов.

В топ-3 самых богатых компаний России остаются «Газпром» (выручка 6546 миллиардов рублей в год), «Лукойл» (5475 миллиардов рублей) и «Роснефть» (5030 миллиардов). В десятку входят входят Сбербанк, РЖД, «Ростех», ВТБ, Х5 Retail Group, «Магнит» и «Россети».


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Сегодня в 09:01, просмотров: 126, комментариев: 0


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