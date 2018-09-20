​Сургутнефтегаз просит своих клиентов рассчитываться евро

В ПАО «Сургутнефтегаз» пытаются заставить клиентов производить расчеты в евро, сообщает агентство Reuters со ссылкой на трейдеров. Компания не разглашает причины таких изменений, однако собеседники агентства объясняют это угрозой усиления санкций.

Как сообщается, в письмах, которые получают клиенты Сургутнефтегаза, их просят подписать дополнительное соглашение, позволяющее при необходимости перейти от доллара к евро. Причем если покупатель не захочет подписывать документ, ему может быть отказано в приеме заявки.