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В Сургутском районе завершается подготовка инженерных сетей к зиме

Все работы по замене инженерных коммуникаций в Сургутском района находятся на финишной прямой. В общей сложности, за лето было заменено порядка 13 километров труб тепловодоснабжения.

«Износ сетей в Сургутском районе достигает 80 процентов и каждый год мы стараемся максимально их обновить. Уже два года нам удается выделять рекордные средства на всю коммунальную сферу. В этом году из средств местного и окружного бюджета выделено порядка 190 миллионов рублей. Причем половину всех работ мы производим собственными силами. Для этого в коммунальном предприятии «УТВИВ №1» был создан цех капитального ремонта. Такое решение позволило нам застраховать себя от недобросовестных подрядчиков» - рассказала начальник отдела оперативного управления объектами коммунального комплекса администрации Сургутского района Галина Авличева.

С начала сентября подано отопление на объекты соцкультбыта, с 12 сентября – в жилые дома. На сегодняшний день практически весь муниципалитет обеспечен горячей водой и отоплением. Исключение составляют лишь полтора десятков домов на Белом Яру и Барсово. Там ремонтные работы из-за своей масштабности находятся на стадии завершения. Впрочем, сами жители с пониманием относятся к происходящему.

«Последний раз теплотрассу у нас возле дома меняли больше 15 лет назад. Так что ремонту мы рады. Прошлой зимой у нас было несколько порывов. Надеюсь, что с новыми трубами мы забудем об этих проблемах» - поделился мнением житель одного из домов по ул. Майской Алексей Туктаров.

Сложности работы в Барсово связаны с тем, что ремонтные бригады работали в крайне стесненных условиях. Теплотрасса проходит в непосредственной близости от жилых строений, что вызывает дополнительные трудности в замене трубопровода. Впрочем, уже в четверг все оставшиеся 3 дома будут подключены к отоплению. Жителям нескольких деревяшек по улицам Некрасова и Есенина в поселке Белый Яр придется набраться терпения до конца недели.

«С уверенностью могу сказать, что за последние несколько лет объемы летней ремонтной кампании в Сургутском районе заметно выросли. Сети во многих поселениях ждали замены долгие годы и, наконец, это происходит сейчас. Думаю, что временные неудобства, доставленные жителям, окупятся надежностью работы системы теплоснабжения в течение зимы» - считает председатель Общественного совета при администрации Сургутского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Александра Глотова.


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Сегодня в 21:14, просмотров: 113, комментариев: 0


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