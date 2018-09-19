​Рынок подержанных автомобилей в Югре вырос на восемь процентов

С января по август 2018 года в Югре было реализовано 48 тысяч автомобилей с пробегом. Это - на восемь процентов больше, чем за такой же период прошлого года, подсчитали аналитики «Автостата».

С этими показателями Югра находится на 25 месте топ-30 регионов страны по объему ранка легковых автомобилей с пробегом.

Всего за восемь месяцев в России объем ранка подержанных легковых автомобилей составил 3,5 миллиона единиц. Рост составил на 2,2 процента. Больше всего машин с рук продали в Подмосковье (204,7 тысячи штук), Москве (189,6 тысячи) и Краснодарском крае (169,5 тысячи).