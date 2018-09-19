​Представитель Ксении Собчак сообщил о том, что телеведущая ждет второго ребенка

Ксения Собчак ждет второго ребенка. Об этом SUPER сообщил официальный представитель телеведущей Кирилл Суханов.

«Да, это правда. Ксения ожидает рождения второго ребенка. Сейчас срок беременности ранний. От остальных комментариев мы воздержимся», - сказал он.

Об интересном положении телезвезды, которое уже заметно окружающим, стало известно накануне запуска телешоу «Собчак слезам не верит», где она лично будет выбирать себе помощника в эфире телеканала «Муз-ТВ». Сейчас, по словам Суханова, они напряженно ищут новых людей в команду Ксении.

Ксения Собчак с актером Максимом Виторганом воспитывают сына Платона, которому в ноябре исполнится два года.