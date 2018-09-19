​Минимальный размер оплаты труда в России повысят до 11 тысяч 280 рублей

С 1 января 2019 года в России будет установлен минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на уровне 11 тысяч 280 рублей. Соответствующие изменения предусмотрены в пакете бюджетных законопроектов, внесенных правительством страны в Госдуму 19 сентября, сообщает «Интерфакс».

На заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что названная величина МРОТ составляет 100 процентов от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2018 года.

По ее словам, в проекте федерального бюджета также учитывается ежегодное увеличение МРОТ: с 1 января 2020 года - на 2,9 процента, с 1 января 2021 года - на два процента. На эти цели в бюджете запланированы 62,2 миллиарда рублей.

Указом президента РФ с 1 января 2018 года МРОТ установлен в размере 9 489 рублей в месяц.