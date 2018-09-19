​Завтра в Сургут приедет Верховный муфтий Сирии. Горожане могут с ним встретиться

Верховный муфтий Сирии Ахмад Бадр эд-Дин Хассун приедет в Сургут с духовной миссией 20 сентября.

Священнослужитель пробудет в городе до 22 числа. За это время он проведет несколько встреч с прихожанами местной мечети, молодежью и студентами Сургута и Сургутского района, а также представителями национальных общественных организаций и имамами.

Напомним, Ахмад Бадр эд-Дин Хассун встречался с губернатором Югры Натальей Комаровой дважды: в апреле, когда она находилась в рабочей поездке в Сирии, и накануне приезда священнослужителя в Югру в Москве.