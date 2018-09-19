​Разбивают стекла, поджигают: югорчане объявили войну боксам для комплексов фиксации нарушений ПДД

Жители Югры почти ежедневно повреждают вандалозащищенные боксы для размещения комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. На них закрашивают и разбивают стекла, поджигают, повреждают замки, наносят различные надписи на корпуса.

«Последние случаи, произошедшие в первой декаде сентября текущего года, характеризуются крайней степенью вандализма. Так на двух боксах, расположенных на 52 и 77 километрах автомобильной дороги «Сургут – Когалым – граница ХМАО» Сургутского района, были вырваны двери и повреждены стекла, в связи с чем, боксы не пригодны для дальнейшего использования. На трех боксах, расположенных на 187 и 182 км автомобильной дороги «Сургут – Нижневартовск» Нижневартовского района, повреждены запорные устройства, в замочные скважины забиты посторонние предметы, дверные проемы оплавлены и выбиты стекла», - рассказали в пресс-службе окружного УМВД.

В полиции напомнили, что вандалозащищенные боксы являются собственностью КУ ХМАО – Югры «Управление автомобильных дорог» и их повреждение предусматривает уголовную ответственность. Одного нарушителя, который закрасил стекло бокса на 11 километре Восточной объездной города Сургута, уже проводится проверка.

Комплексы фиксации нарушений ПДД устанавливаются на аварийно-опасных участках трасс. Ежедневно на сети автомобильных дорогах общего пользования выставляется от 26 до 35 передвижных комплексов. С начала года выявлено 348 196 административных правонарушений за превышение разрешенной скорости движения.