​Элла Памфилова предложила признать недействительными выборы в Приморье

Второй тур выборов губернатора Приморского края может быть признан недействительным, а следующее голосование состоится через три месяца. С таким предложением выступила глава ЦИК Элла Памфилова.

«В сложившейся ситуации на основании ряда факторов, которые мы проанализировали, мы предлагаем, надеюсь, коллеги поддержат, - рекомендовать комиссии ЦИК Приморского края признать выборы губернатора Приморского края недействительными», - цитирует Памфилову «Интерфакс». Глава ЦИК добавила, что «перечеркнута работа огромного числа людей».

По ее словам, сегодня невозможно достоверно определить, в чью сторону мог быть перевес голосов, так как и документация, и все данные протоколов определенное время оставались в помещении ТИК без должного контроля со стороны членов комиссии.

Второй тур губернаторских выборов прошел в Приморье 16 сентября. При подсчете 95 процентов голосов лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, однако, когда посчитали 100 процентов протоколов, ситуация резко изменила и победителем стал врио губернатора Андрей Тарасенко, набрав 49,55 процента против 48,06 процента у коммуниста. Стороны обвинили друг друга в подтасовках и фальсификациях. В регионе проходят акции протеста. ЦИК заявил, что не будет подводить итоги второго тура выборов в Приморье до рассмотрения всех жалоб.

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