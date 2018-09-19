В Сургутском районе ликвидировали стихийную свалку // ФОТО

На прошедших выходных в деревне Верхнемысовая чиновники администрации Сургутского района собственноручно занимались ликвидацией стихийной свалки. 18 человек собрали более 28 кубометров мусора. Пять машин участвовало в вывозе отходов, часть из них предоставила компания «Лукойл». Все собранное отправилось на полигон Сургутского района в Лангепас. Сотрудникам администрации помогали представители партии «Единая Россия».

«Полностью убрать свалку не получилось — ей очень много лет, но основную часть мы вывезли, — пояснил корреспонденту siapress.ru руководитель исполнительного комитета местного отделения партии «Единая Россия» Сургутского района Вадим Булдаков. — Это не первая акция, уборку мусора стараются организовывать регулярно».



Также руководитель отметил, что у дачников, которые живут приближенно к этой свалке, желания договориться о централизованном вывозе мусора нет. Они годами выбрасывают отходы на данную территорию. Инициативы поучаствовать в уборке жители тоже не проявляют.

Прошедшая акция по очистке территории от мусора будет не последней в этом году. Ликвидация еще одной стихийной свалки пройдет в начале октября в поселении Банный. Главная сложность — это транспортировка: перевозить технику и активистов туда будут на барже. Обнаружить свалку удалось с помощью местных жителей, направивших обращение в администрацию. В течение лета силами муниципальных властей удалось ликвидировать свалки возле ДНТ «Бриз», деревни Каюково и поселка Горный.

Фото В. Булдакова