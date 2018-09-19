36 млрд рублей заработали за полгода тюменцы на продукции для нефтяников

Правительство Тюменской области повышает спрос на продукцию своих товаропроизводителей с помощью пятипроцентного кэш-бэка покупателям.

Об этом на открывшемся сегодня в Тюмени нефтегазовом форуме рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

«В качестве дополнительной меры поддержки производителей, правительство возмещает 5% стоимости оборудования, закупленного у тюменских компаний ведущими предприятиями отрасти. Благодаря этой форме поддержки в 2017 году нефтегазовые компании закупили у местных предприятий продукции и оборудования на сумму более 2 млрд рублей. На 2018 год финансирование программы сохранено в полном объеме».

По данным РБК-Тюмень, общий чек покупки тюменских нефтяников у местных товаропроизводителей за шесть месяцев текущего года составил 36 млрд рублей.