​Югра вошла в пятерку регионов с самой низкой смертностью

Эксперты Фонда независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека «Здоровье» исследовали данные за январь-июль 2018. Специалисты пришли к выводам, что 23 региона добились снижения смертности, а в 55 регионах показатель вырос.

Лучшую динамику снижения смертности показали Ингушетия (на 6,7%), Калмыкия (4,8%), город Севастополь (4,4%), Чечня (4,3%) и Карачаево-Черкесия (4,2%).

Стабильно самые низкие показатели же отмечены в Ингушетии (2,8 случая на 1 тыс. населения), в Чечне (4,5), на Ямале (4,8), в Дагестане (5), Югре (6,4).

В списке регионов с самой высокой смертностью Псковская область (18 случаев на тысячу человек), Тверская (17,7), Новгородская (17,2), Тульская (16,6), Владимирская (16,5).