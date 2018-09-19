​ВЦИОМ: Большинство россиян считают, что смартфоны мешают школьникам учиться

73 процента россиян поддерживают идею о запрете использования смартфонов и других гаджетов во время занятий. По мнению большинства (69%), подобное ограничение позволит детям лучше учиться. Причем, запрет должен распространяться на учащихся всех возрастов, полагают две трети опрошенных Всероссийским центром общественного мнения (ВЦИОМ).

83 процента респондентов считают, что личные телефоны и смартфоны мешают школьникам учиться. Интересно, что чаще остальных об этом говорят родители, чьи дети не имеют смартфон (90%). Только 17 процентов россиян высказали мнение, что никаких изменений от такого запрета не произойдет.

«Инициатива ограничить использование телефонов школьниками на уроках поддерживается респондентами всех возрастов и рассматривается ими не как вторжение в личное пространство наших детей, а как способ повысить их концентрацию на учебном процессе», - отметил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.