​На создание сотовой сети для чиновников и силовиков потратят более 70 миллиардов рублей

В России к 2024 году планируют создать сеть беспроводной связи для общественно значимых объектов и спецпотребителей. Об этом сказано в одобренном правительством паспорте программы «Цифровая экономика», пишут «Ведомости»

В документе нет данных о бюджете создания специальной сотовой сети. По предварительным подсчетам экспертов, затраты могут составить около 73,4 миллиарда рублей.

В паспорте указано, что сеть должна работать по технологии LTE-450, отличающейся высокими скоростями и малыми задержками передачи данных. Ее особенность в возможности управлять приоритетами для различных групп пользователей. Абонентские устройства в этом диапазоне могут и работать в режиме рации (push-to-talk), и передавать видео.