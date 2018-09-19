​Бывший главный следователь Югры устроился старшим помощником прокурора Тюменской области

Экс-руководитель Следственного управления СКР по Югре Анвар Ахмедзянов нашел новую работу. С 17 сентября он вступил в должность старшего помощника прокурора Тюменской области Владимира Владимирова, сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

В зоне ответственности Анвара Ахмедзянова - надзор за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму.

28 августа президент России Владимир Путин своим указом освободил от должности руководителя Су СКР по Югре полковника юстиции Анвара Ахмедзянова. Исполняет обязанности главы ведомства первый замруководителя Дмитрий Шерман.