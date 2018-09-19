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Владимир Богданов сегодня подпишет новое соглашение с Александром Моором

Сургутнефтегаз берет на себя новые обязательства по разведке и добыче углеводородов в Тюменской области

Соглашение о расширении сотрудничества, развитии двусторонних отношений на стабильной и долгосрочной основе, использовании научно-технического, образовательного, инновационного и производственного потенциала предприятий Тюменской области, увеличении доли эффективных технологий подпишут сегодня в рамках Тюменского нефтегазового форума генеральный директор ПАО "Сургутнефтегаз" Владимир Богданов и губернатор Тюменской области Александр Моор.

Как сообщает пресс-служба ежегодного профильного мероприятия, в документе также обозначен рост привлечения промышленного, научного и кадрового потенциала Тюменской области в деятельности нефтяной компании.

На сегодняшний день между правительством Тюменской области и ПАО "СНГ" существует инвестиционное соглашение, по которому нефтяники обязались потратить 62 миллиарда рублей на разработку месторождений в регионе, а правительство территории зафиксировало ставку по налогу на прибыль, напоминает znak.com. Документ был подписан в мае 2016 года и действует до 2025 года. На февраль 2018 года "Сургутнефтегаз" выполнил свои инвестиционные обещания уже на треть: в месторождения в Уватском районе компания Владимира Богданова вложила 20,3 млр рублей.


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Сегодня в 08:59, просмотров: 116, комментариев: 0


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