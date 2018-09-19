​Югра вошла в топ-10 российских регионов с наибольшим вкладом в экономику страны

В 2018 году десять российских регионов обеспечат 52,1 процента суммарного объема валового регионального продукта (ВРП). Решающий вклад внесут Москва, Санкт-Петербург, Московская и Свердловская области, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Краснодарский и Красноярский края и Башкирия. Четыре региона, включая Чечню, Сахалин, Ингушетию и Кострома, столкнутся с рецессией. Данные прогноза Минэкономразвития до 2024 года публикует РБК.

«2018 год характеризуется высокими ценами на нефть, и очевидно, что те регионы, которые так или иначе связаны с нефтью, являются драйверами развития экономики. Это либо те, кто добывает нефть, либо те, на ком замыкается цепочка добавленной стоимости, связанная с ней (то есть Москва и Петербург)», — объяснил заведующий кафедрой государственного регулирования экономики РАНХиГС Владимир Климанов.