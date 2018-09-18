​В Минфине поддержали план главы ВТБ по отказу от доллара

Замглавы минфина Алексей Моисеев сообщил журналистам, что в ведомстве поддерживают план главы ВТБ Андрея Костина по отказу от американской валюты. Чиновник отметил, что доллар не должен быть элементом обычного делового оборота в России, пишет РИА «Новости».

Ранее глава ВТБ в интервью «Известиям» озвучил план из четырех пунктов по отказу от доллара. Среди них - ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты, перевод юридических адресов крупнейших российских холдингов в российскую юрисдикцию, а также перевод на российскую площадку размещение еврооблигаций.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в 2017 году предупреждал, что из-за санкций Россия будет вынуждена увеличить долю расчетов в национальных валютах.