​Уроженка Югры Ульяна Синецкая стала солисткой группы «ВИА Гра»

Участница шоу «Голос» и «Новая фабрика звезд» Ульяна Синецкая стала новой солисткой группы «ВИА Гра». Об этом сообщается на официальной странице генерального продюсера коллектива Константина Меладзе в Instagram.

22-летняя Ульяна Синецкая родилась в городе Югорск, но еще в детстве вместе с семьей переехала в Екатеринбург. Она была участницей множества телешоу. Константин Меладзе обратил внимание на певицу во время ее участия в проекте «Новая фабрика звезд».



Фото: instagram.com/meladzeproducer/

Женский коллектив «ВИА Гра» за 18 лет существования сменил почти 20 составов. Ульяна Синецкая заняла место Настю Кожевникову, которая покинула группу после свадьбы.