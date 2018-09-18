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​Депутаты Госдумы снизили себе штрафы за прогул заседаний

Госдума РФ единогласно приняла проект постановления, который снижает штраф за отсутствие депутата на заседании.

Документ о внесении изменений в регламент нижней палаты парламента предусматривает снижение материального наказания за отсутствие на заседании палаты без уважительной причины – с одной шестой до одной девятой от зарплаты за каждое пропущенное заседание.

Также вносятся изменения в порядок регистрации депутатов на пленарных заседаниях. Сделать это можно не только с помощью электронной карточки или личного письменного заявления, но и путем заявления о своем присутствии с рабочего места в зале заседания.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, передает «Говорит Москва».


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Сегодня в 17:21, просмотров: 46, комментариев: 0


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