​Депутаты Госдумы снизили себе штрафы за прогул заседаний

Госдума РФ единогласно приняла проект постановления, который снижает штраф за отсутствие депутата на заседании.

Документ о внесении изменений в регламент нижней палаты парламента предусматривает снижение материального наказания за отсутствие на заседании палаты без уважительной причины – с одной шестой до одной девятой от зарплаты за каждое пропущенное заседание.

Также вносятся изменения в порядок регистрации депутатов на пленарных заседаниях. Сделать это можно не только с помощью электронной карточки или личного письменного заявления, но и путем заявления о своем присутствии с рабочего места в зале заседания.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, передает «Говорит Москва».