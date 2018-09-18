​Югорчанка заманила земляков в потребкооператив высокими процентами и похитила их деньги

В Советском возбуждено уголовное дело в отношении 42-летней местной жительницы, которая присвоила себе чужие миллионы.

Женщина основала кредитно-потребительский кооператив «Народная касса» и принимала от граждан вклады под высокий процент. Но выполнить обязательства она не смогла. Таким образом она похитила около двух миллионов рублей у восьми человек.

«Также следствием установлено, что директором КПК «Народная касса» были составлены и подложные кредитные договоры. О том, что имеют финансовые обязательства, потерпевшие узнавали из судебных решений. На данный момент в отдел полиции обратилось девять граждан. Сумма ущерба составила более четырех миллионов рублей», - рассказали в пресс-службе УМВД по Югре.

Тех, кто пострадал от противоправных действий директора кооператива, просят обратиться в дежурную часть ОМВД России по Советскому району.