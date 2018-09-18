В Сургуте состоится «Осенний фестиваль»

Культурный центр «Порт» приглашает сургутян и гостей города на «Осенний фестиваль», который состоится в субботу, 22 сентября, в 17:00. Мероприятие рассчитано на широкую аудиторию. Посетителей фестиваля ждут интересные тематические мастер-классы по созданию стилизованной открытки с использованием натуральных материалов и осенней броши из фетра, а также занятие по каллиграфии.

Для гостей выступит сургутская певица Розалия Карим, которой будет аккомпанировать скрипачка Симфонического оркестра Сургутской филармонии, участница коллективов «Con Brio» и «Quadro» Вероника Ерунова. Также в рамках мероприятия запланирован концерт группы «Весна бэнд».

На «Осеннем фестивале» будут представлены уютные фотозоны, а все желающие смогут выпить горячего чаю.

Вход: 100 рублей.

Возрастные ограничения отсутствуют.

Телефон для справок: +7 (3462) 24-25-62

Адрес КЦ «Порт»: ул. Майская, 10