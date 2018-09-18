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​В Сургуте отметят 200-летие со дня рождения писателя Тургенева

24 и 25 сентября Централизованная библиотечная система Сургута совместно с Орловским объединенным государственным литературным музеем И. С. Тургенева проведет мероприятия в честь 200-летия со дня рождения классика русской литературы.

Программа «Дни Орловского музея И.С. Тургенева в Сургуте» будет реализована на площадке Центральной городской библиотеки имени А.С. Пушкина.

24 сентября в рамках проекта «Литературные музеи России в Сургуте» откроется выставка «На тысячу вёрст кругом Россия...», на которой можно будет увидеть копии изобразительных материалов, фотографий, документов, в том числе личных писем, рукописей повестей «Дворянского гнезда», «Записок охотника», «Ася» и других произведений. Обзор выставки сделает научный сотрудник Музея И.С. Тургенева Алина Антонова. Она же проведет открытую лекцию «Вся моя биография — в моих произведениях».

Кроме того, 25 сентября в 14:00 состоится круглый стол «Читаем классику», на котором обсудят особенности чтения и восприятия классической литературы, популяризацию произведений среди детей и подростков, а также роль библиотек в продвижении наследия русских классиков. Модератором дискуссии выступит Александр Семенов, ведущий научный сотрудник отдела обско-угорских литератур Обско-угорского института прикладных исследований и разработок, доктор педагогических наук. Он же для преподавателей словесности и сотрудников библиотек проведет семинар «Что такое современная литература Югры? Идейно-художественное своеобразие».

Также директор ООГЛМ Вера Ефремова представит экспертное выступление«Классики русской литературы» и презентацию Орловского объединенного государственного литературного музея И.С. Тургенева. Планируется видео-сообщение«И.С. Тургенев в современном мире»от библиотеки - читальни им. И.С. Тургенева (Москва). Наконец, в рамках Литературного клуба «Имена» состоится просмотр и обсуждениедокументального фильма «Иван Тургенев и Полина Виардо».

Тургеневские дни в Сургуте — важное событие для города, уверены в центральной библиотеке. Объединив усилия с литературными музеями России, ЦБС Сургута создает площадку для продвижения их богатейших ресурсов, тем самым сделав это культурное наследие доступным для каждого жителя города.

Место проведения программы «Дни Орловского музея И.С. Тургенева в Сургуте»: ЦГБ им. А.С. Пушкина ул. Республики, 78/1

Справки по телефону: 24-20-46


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Сегодня в 15:52, просмотров: 133, комментариев: 0


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