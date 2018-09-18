​В Югре 120 человек госпитализированы с ОРВИ

За прошедшую неделю в Югре зарегистрировано 12 182 случая острых респираторных заболеваний. Заболеваемость ниже эпидпорога на 6,5 процента и выше показателей предыдущих семи дней на 1,6 процента, сообщили в пресс-службе окружного управления Роспотребнадзора.

Больше всего заболевших среди детей до двух лет, меньше всего - среди взрослых. Госпитализированы 121 человек.

В ведомстве подчеркнули, что грипп в округ еще не пришел.

Вакцинация против гриппа только набирает обороты - прививки поставили 2,5 процента югорчан.