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​Врач Сургутского перинатального центра стал лауреатом всероссийской премии «Первые лица»

Главный внештатный неонатолог Югры, заместитель главного врача по педиатрии Сургутского клинического перинатального центра Сергей Нефедов стал лауреатом пятой Всероссийской премии «Первые лица» в номинации «Технология года» и подноминации «В области ранней диагностики врожденных патологий». Церемония награждения состоялась в Москве.

Ранее ведущие специалисты перинатального центра презентовали достижения учреждения в вопросах спасения жизней глубоконедоношенных детей. Эксперты замечают, что медицинский персонал, который специализируется на реанимации и интенсивной терапии новорожденных, большая редкость. Врачам и медсестрам необходимо оперативно поставить верный диагноз и начать лечение новорожденного в родильном зале или операционной. Когда жизнь ребенка спасена, он поступает в отделение патологии для дальнейшей реабилитации.

«Вся история нашего перинатального центра стала поступательным движением к созданию не просто родильного дома, в котором есть реанимационная помощь новорожденным, а учреждения где есть второй этап — выхаживание новорожденных.

Это не формальная смена вывески, а выстраивание перинатального многопрофильного центра с технологиями мирового уровня,

— объясняет главный врач Сургутского клинического перинатального центра, Заслуженный врач России Лариса Белоцерковцева.

Справка: Премией «ПЕРВЫЕ ЛИЦА» награждают людей или учреждения, которые внесли заметный вклад в развитие перинатальной медицины в России.


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Сегодня в 12:16, просмотров: 226, комментариев: 0


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