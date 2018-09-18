​25-летняя омичка пойдет под суд за продажу новорожденной дочери за три тысячи рублей

В Кировский районный суд Омска поступило уголовное дело в отношении 25-летней женщины. Ее обвиняют в том, что она подарила свою новорожденную дочь, сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

По версии следствия, девушка не могла содержать ребенка и перед родами разместила объявление в интернете о том, что хочет пристроить новорожденную. На него откликнулась 43-летняя учительница из Санкт-Петербурге. Женщина приехала в Омск и с помощью подложных документов вывезла ребенка в Санкт-Петербург.

О произошедшем правоохранителям сообщила знакомая матери ребенка.

По данным 78.ru, покупательница перевела на счет биологической матери три тысячи рублей, а передача новорожденного состоялась в Омском аэропорту.

Обе женщины дожидаются суда под подпиской о невыезде.