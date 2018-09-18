​Жители Уфы, Тюмени и Москвы готовы приехать в Югру ради большой зарплаты

Югры заняла 15 место в рейтинге HeadHunter самых привлекательных для переезда регионов России. Чаще всего о желании перебраться в округ в резюме пишут соискатели из Уфы (7,5%), Тюмени (7%), Москвы (6,4%), Омска (6%) и Екатеринбурга (3,4%). Москвичи в среднем претендуют на заработок в 85 тысяч рублей, а жители Уфы и Тюмени – на 50 тысяч рублей.

Перебраться в Югру люди готовы только при гарантии трудоустройства.

«Как правило, на переезд в Ханты-Мансийский автономный округ согласны соискатели, которые разместили свои резюме в профотраслях «Производство», «Добыча сырья», «Строительство», «Транспорт» и «Продажи». В целом Югразанимает 15 место среди самых привлекательных для переезда регионов России, а среди регионов УрФО – третье. О готовности переехать в ХМАО заявили около 12 тысяч соискателей со всей страны», – рассказала руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.

Сменить место жительства ради интересной работы в среднем готов каждый четвертый россиянин. Сами югорчане готовы переехать в Тюмень, Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Краснодар. При этом покинуть регион ради трудоустройства согласны 30 процентов соискателей.