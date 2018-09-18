​17 югорчан заразились опасными «клещевыми» инфекциями

В этом году 4 744 жителя Югры обратились к медикам из-за нападения клещей. Сейчас активность членистоногих пошла на спад - за прошедшую неделю количество обратившихся сократилось на 36 процентов. Статистику озвучила пресс-служба окружного управления Роспотребнадзора.

Чаще всего клещи присасывались в лесу (38%), на дачах (30%) и в черте населенных пунктов (11%). Наибольшую активность членистоногие проявляли в Ханты-Мансийске (896 случаев), Нижневартовске (442 случая) и Пыть-Яхе (401 случай). В Сургуте зарегестрировано 277 пострадавших, в Сургутском районе - 86.

С начало 2018 года в округе подтверждено пять случаев заболевания клещевым энцефалитом, 11 случаев иксодового клещевого боррелиоза и один случай моноцитарного эрлихиоза человека.

Привито в регионе более 130 тысяч человек.