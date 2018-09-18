​Заведующий филиала Бюро судебно-медицинской экспертизы Нягани уволен за организацию бизнеса на телах умерших

В Нягани по представлению прокуратуры уволен заведующий отделением-филиала «Бюро судебно-медицинской экспертизы» с официальной формулировкой - в связи с утратой доверия.

Во время прокурорской проверки выяснилось, что с февраля 2016 года заведующий организовал предоставление в филиале учреждения платных услуг по предпохоронной подготовке тел умерших. Бизнес вели индивидуальный предприниматель и его супруга. При этом заведующий ставил свою личную заинтересованность в получении доходов выше надлежащего исполнения служебных обязанностей, подчеркнули в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Уволили заведующего через суд. Попытка обжаловать решение первой инстанции не удалась.

Кроме того, по материалам прокурорской проверки следственным органом в отношении должностного лица возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное с использованием служебного положения».