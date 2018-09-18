​Молочники предупреждают о росте цен на свою продукцию

Новые требования к выставлению в магазинах молочной и молокосодержащей продукции могут поднять цены на натуральные товары. Об этом предупреждают производители. По оценки экспертов, цены вырастут на 10-12 процентов, пишут «Известия».

Минпромторг предложил с марта 2019 года изменить правила продажи молочной продукции: располагать ее в торговом зале отдельно от той, что произведена с замещением молочного жира растительным.

«Сейчас рост цен останавливает то, что покупатель путает натуральные и молокосодержащие продукты. Производители натуральных продуктов не могут поднять цены из-за конкуренции. А когда продукты будут разделены на полке, изготовители смогут повысить цены на продукцию, которая изготавливается только из молока», - объяснила возможный рост цен замглавы комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК и гендиректора Petrova Five Consulting Марина Петрова.

Кроме того, на конечную цену товара могут повлиять затраты магазинов на дополнительное оборудование для разделения этих товаров на полках.