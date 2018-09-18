В России ужесточат наказание для любителей фальшивых документов

Комитет Госдумы РФ по госстроительству и законодательству собирается рекомендовать к принятию в первом чтении поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, сообщают "Известия" со ссылкой на представителей комитета.

"До трех лет лишения свободы будет грозить за подделку паспорта или, например, удостоверения сотрудника спецслужб, если это делалось для использования или сбыта таких документов. Уголовное наказание вводится и за хранение фальшивых "корочек", а административная ответственность за предоставление ложных сведений при оформлении документов будет заметно ужесточена", - сказано в материале.

Если поправки будут внесены, то гражданам, подделывающим паспорта или удостоверения, будет вменяться лишение свободы на три года, а не на два, как сейчас.