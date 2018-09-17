​Отметку о согласии на донорство органов россияне поставят в паспортах

В Минздраве прорабатывают механизмы получения согласия граждан на донорство органов. Среди нескольких вариантов рассматривается возможность делать соответствующую отметку при получении паспорта, других официальных документов. Об этом журналистам рассказала глава ведомства Вероника Скворцова, сообщает «Интерфакс».

Кроме того, по ее словам, после смерти человека, не принявшего окончательного решения о трансплантации органов, это право могут получить родственники.

Законопроект, касающийся трансплантации и призванный сделать эту систему прозрачной и с системой согласия, в настоящее время согласовывается правительством. Документ, предусматривающий создание информационной базы пациентов, которым требуется пересадка, и базы доноров, может быть внесен в текущую сессию в Госдуму.