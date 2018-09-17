​Средний чек уральского потребителя вырос на восемь процентов

Среднестатистический житель Уральского федерального округа в августе за один поход в магазин потратил 471 рубль. Это - на восемь процентов больше, чем в июле, следует из исследования холдинга «Ромир».

Средний чек уральцев растет на фоне общероссийского снижения. Так, средний чек российского потребителя падает пятый месяц подряд. По сравнению с июлем показатель потерял еще 0,2 процента (1 рубль) и составил 495 рублей. По сравнению с прошлогодним значением средний чек уменьшился еще заметнее - на 4,4 процента, понизившись с 518 рублей в августе 2017 года.



Инфографика «Ромир»