​С гаджетов можно будет удалять предустановленные приложения

В Федеральной антимонопольной службе (ФАс) приступили к практической проработке инициативы, которая обяжет производители программного обеспечения делать предустановленные приложения полностью удаляемыми.

Соответствующий закон должен быть подготовлен к апрелю 2019 года, пишет «Российская газета» со ссылкой на план конкуренции в сфере информационных технологий.

Ранее сообщалось, что антимонопольщики разрабатывают законопроект, обязывающий производителей предустанавливать на смартфоны и компьютеры российские аналоги приложений и программ.