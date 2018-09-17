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Возле сургутской детской поликлиники №1 начали строить парковку

Фото: страница Вадима Шувалова в «Вконтакте»
Фото: страница Вадима Шувалова в «Вконтакте»

Рядом с детской поликлиникой №1 начались строительные работы на месте будущей парковки на 60 мест. Об этом сообщил глава города Вадим Шувалов на своей официальной странице в «Вконтакте». Сейчас уже размечена территория, завозится грунт, прокладываются ливневка и инженерные сети. По словам градоначальника, все работы должны быть завершены к концу сентября.


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Сегодня в 16:21, просмотров: 181, комментариев: 1


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 17:23
а если бы не сообщил - просто тихо бы построили и усё

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