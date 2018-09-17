Возле сургутской детской поликлиники №1 начали строить парковку

Рядом с детской поликлиникой №1 начались строительные работы на месте будущей парковки на 60 мест. Об этом сообщил глава города Вадим Шувалов на своей официальной странице в «Вконтакте». Сейчас уже размечена территория, завозится грунт, прокладываются ливневка и инженерные сети. По словам градоначальника, все работы должны быть завершены к концу сентября.