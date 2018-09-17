​Прокуратура уличила Роснефть в незаконной эксплуатации трубопроводов в Югре

Природоохранная прокуратура через суд заставила Роснефть узаконить эксплуатацию шести трубопроводов, используемых «РН-Юганскнефтегаз» для транспортировки газоводонефтяной эмульсии с 2017 года.

Нарушение закона были выявлены во время прокурорской проверки.

«Юридическое лицо перед началом использования данных нефтепроводов не убедилось в наличии у ПАО «НК «Роснефть» разрешений на ввод в эксплуатацию объектов и приступило к фактической эксплуатации опасных производственных объектов в отсутствии соответствующих разрешений, чем нарушило требования промышленной безопасности и градостроительного законодательства», - пояснили в пресс-службе прокуратуры Югры.

Кроме того, нефтепроводы оказались безнадзорными для государственных органов, что делает невозможным контроль за процессом их эксплуатации.

Прокуратура контролирует исполнение судебного решения.