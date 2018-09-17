​Сургутский перинатальный центр стал лучшим в России

Сургутский клинический перинатальный центр получил премию «Репродуктивное завтра России». Успехи в области охраны материнства и детства оценили на федеральном уровне на Общероссийском научно-практическом семинаре в Сочи.

«Первое место в премии, которая отражает выдающиеся достижения практикующих врачей, их значительный вклад в отечественную медицину – это большой труд команды Сургутского клинического перинатального центра, высокий профессионализм врачей, акушерок и медицинских сестер, — отмечает главный врач учреждения Лариса Белоцерковцева, представлявшая Сургут на мероприятии. — Мы следуем современным тенденциям и стараемся, чтобы вокруг нас объединялись женщины, ведь у нас одна общая цель и задача, чтобы наши дети рождались в срок и здоровыми. В результате преждевременных родов на свет появляется 11-12% детей, и им нужно предоставить качественную помощь. Кроме того, есть множество состояний, которые требуют длительного мониторинга, врачебного наблюдения за этими детьми. Более того, необходимо развивать науку перинатологию, обучать специалистов. Все эти задачи будут решаться в Центре охраны материнства и детства».

Отметим, текущее строительство центра по родовспоможению увеличит для Сургута и Югры возможности в данной области.

Новый перинатальный комплекс сможет принимать до 10 тысяч родов в год, а это самый высокий показатель в России.

Справка: «Репродуктивное завтра России» — медицинская премия, которая отражает выдающиеся достижения практикующих врачей, их значительный вклад в в решение демографических задач и вопросов репродуктивного здоровья жителей страны.

Фото: surgut-kpc.ru