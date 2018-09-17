​С 1 октября в органах ЗАГС вводится Единый реестр записей актов гражданского состояния

С 1 октября 2018 года в органах записи актов гражданского состояния на территории России вводится в эксплуатацию централизованный федеральный ресурс – Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния.

Централизованная система хранения актовых записей, составленных на территории Российской Федерации выведет предоставление государственных услуг на совершенно новый качественный уровень. В частности:

онлайн доступ к ранее составленным актовым записям независимо от места их нахождения на территории Российской Федерации, который в ряде случаев необходим для совершения того или иного действия органом ЗАГС;

по мере включения ранее составленных актовых записей в Реестр появится возможность прямо в день обращения получить повторный документ: свидетельство или справку, даже если сама запись хранится в другом субъекте РФ;

осуществление проверки достоверности (уникальности) вносимых данных;

возможность появления новых сервисов для граждан, как например предоставление в личном кабинете единого портала государственных и муниципальных услуг сведений из записей актов о себе и своих несовершеннолетних детях;

взаимодействие всех участников системы актов гражданского состояния – органов ЗАГС разных субъектов РФ только в электронной форме;

представление сведений уполномоченным органам автоматизированным способом в электронном виде.

Государственная регистрация всех видов актов гражданского состояния (рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть), выдача повторных свидетельств, справок, а так же внесение исправлений в актовые записи будет осуществляться с использованием нового единого программного обеспечения – Федеральной государственной информационной системы «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния».

Органами ЗАГС на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры проведена опытная эксплуатация указанной системы, однако учитывая, что с 01.10.2018 программное обеспечение единовременно вводится в промышленную эксплуатацию на территории всех субъектов Российской Федерации, возможны технические сбои системы в переходный период, что может привести к увеличению времени оказания государственных услуг органами ЗАГС.

В случае необходимости в ближайшее время получить документы, имеющие важное значение для реализации прав на получение пособий, выплат, пенсий, при вступлении в наследство и т.д., Управление ЗАГС Аппарата Губернатора Югры рекомендует гражданам заблаговременно до 30 сентября 2018 года обратиться в соответствующий орган ЗАГС.

В то же время в связи с возможными техническими перебоями в работе органов ЗАГС Управление обращается с просьбой проявить понимание и вежливость при общении с сотрудниками органов ЗАГС. В свою очередь сотрудники ЗАГС сделают все от них зависящее, чтобы обеспечить максимально возможные комфортные условия при получении государственных услуг.