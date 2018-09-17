​Президент Украины Порошенко прекратил договор о дружбе с Россией

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией прекратил действие. Соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел в действие своим указом президент страны Петр Порошенко.

На сайте президента Украины указывается, что решение СНБО поддерживает министерство иностранных дел. Теперь ведомство должно заявить Москве о желании Киева прекратить действие договора и внести на рассмотрение президента необходимый законопроект.

Договор о дружбе России и Украины был подписан в мае 1997 года. Документ закреплял принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга, уточняет «Интерфакс».

С инициативой разорвать договор выступил Петр Порошенко.