​Эксперты посчитали, сколько югорчане тратят на жилищно-коммунальные услуги

Среднестатистическая югорская семья отдает 9,6 процента своего дохода на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Это на 0,9 процента меньше, чем в прошлом году. В среднем, за месяц расходы составляют 6 184 рубля. Таковы данные рейтинга регионов по доле расходов населения на ЖКУ, составленного РИА «Рейтинг» и опубликованного 17 сентября.

С такими показателями Югра расположилась на 39 месте списка. Самая большая доля доходов на «коммуналку» уходит у жителей Ямала (15,6 процента, 8,9 тысячи рублей), меньше всего тратятся в республике Дагестан (5,6 процента, 2,2 тысячи рублей).